Турчинов прибув на черговий допит до Генпрокуратури

Колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ прибув на черговий допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед входом до прокуратури він привітав журналістів та активістів БЮТ з Новорічними і Різдвяними святами, зазначивши, що коли в усьому світі ці свята викликають у людей позитивні емоції, то “у нас відбуваються політичні репресії з агресивним, жорстоким смаком”.

Відповідаючи на питання журналістів, з чим пов’язаний його сьогоднішній виклик до прокуратури, він зазначив, що це пов’язано з «роботою Кабінету міністрів щодо своєчасних виплат пенсій у 2009 році».

За словами О.ТУРЧИНОВА, це питання продовжує турбувати чинну владу, “тому що вона бачить у цьому злочин”.

Коментуючи вчорашнє затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що «людей, які не ховались від слідства, готові були давати свідчення, хапають прямо на вулиці». На його думку, такі дії мають на меті посіяти в суспільстві страх, зламати опір людей, зламати прагнення людей до боротьби.