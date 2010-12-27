Турчинов помітив, що слідчі у «справі Тимошенко» дуже поспішають

Колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні приходив на допит до Генеральної прокуратури України як свідок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на виході з приміщення прокуратури, додавши, що «сьогодні швидко ми попрацювали в прокуратурі».

За словами О.ТУРЧИНОВА, сьогодні у межах розслідування справи про виплату пенсій його попросили прокоментувати. на яких законодавчих підставах уряд прийняв рішення щодо конвертації коштів і виплати пенсій.

«Я із задоволенням навів статті чинного законодавства, зокрема, Бюджетного кодексу, відповідно до яких гроші як загального, так і спеціального фонду мають бути зараховані до казначейських рахунків», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Також він висловив сподівання, що це був останній його допит, але «кожен раз у слідства знаходяться вагомі підстави знову зустрітися».

Відповідаючи на запитання, скільки може тривати слідство у цій справі, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Слідчі про це не говорять, але вони дуже поспішають. Я так відчуваю, що є замовлення по всіх напрямках прискорювати (розслідування справи – УНІАН), щоб щось передавати у суди, а вже суди у межах надзвичайних ситуацій зараз розглядають дуже швидко будь-які питання».