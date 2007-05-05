Тимошенко сказала остаточне ”ні” Нашій Україні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що демократичні політичні сили мають іти на дострокові вибори двома колонами, аби заручитися якомога більшою підтримкою виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні під час прес-конференції.

«Краще демократичним силам іти двома політичними колонами. Я думаю, що так і буде», - сказала лідер БЮТ.

При цьому вона наголосила, що це не свідчить про існування якихось непорозумінь між демократичними силами.

За її словами, питання, яким чином демократичні сили будуть представлені на дострокових виборах, не має вирішуватися, виходячи «з якихось розбіжностей або амбіцій».

Вона переконана, що всі демократичні сили має об’єднувати тільки одна мета – привернути на свій бік якомога більше виборців.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «якщо хоч на один голос більше здобудуть дві демократичні колони, то так і потрібно далі діяти».