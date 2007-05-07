Мороз збере Верховну Раду навіть без опозиції
14:14, 07 травня 2007Політика
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Завтра о 10-й годині...
Завтра о 10-й годині розпочнеться засідання Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ВР Олександр МОРОЗ після закінчення громадських слухань “Через подолання політичної кризи - до сталого розвитку України”.
На запитання, чи братиме участь у засідання опозиція, О.МОРОЗ відповів: “Не знаю, це їхня справа”.
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