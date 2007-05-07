Ющенко хоче пропустити інтелігенцію на півкроку вперед

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нині держава перебуває у фінальній частині врегулювання політичної кризи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він зазначив на зустрічі з президентом національної академії наук Борисом ПАТОНОМ та директором Українського інституту національної пам’яті Ігорем ЮХНОВСЬКИМ.

Говорячи про політичну ситуацію, що склалася в країні у зв’язку з парламентською кризою, глава держави особливо відзначив ту важливу роль, яку можуть відіграти у формуванні суспільної думки провідні громадські діячі, неурядові структури та організації тощо.

«Я переконаний, що в Україні бувають моменти, коли на півкроку інтелігенція повинна бути попереду і показувати нації приклад, бачення того, як шукати вихід із ситуації», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він ще раз відзначив, що політична криза в Україні буде розв’язана демократичним та конституційним шляхом.

На думку Президента, нині держава перебуває у фінальній частині врегулювання політичної кризи, а дострокові вибори для цього є найкращим способом. В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив на необхідності забезпечення паритетності та збалансованості між гілками влади, додавши, що у витоків сьогоднішньої кризи вочевидь лежить недосконалість Конституції, зокрема зміни, внесені до неї в 2004 році. «Переконаний, з того моменту, який ми зараз маємо, ми повинні зробити дуже правильні уроки, дати цій ситуації дуже правильну оцінку», – сказав Президент.

У свою чергу, Б.ПАТОН та І.ЮХНОВСЬКИЙ поінформували главу держави про хід круглого столу з проблеми подолання політичної кризи, який відбувся сьогодні за участю політиків та представників громадськості.