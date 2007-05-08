У Нашій Україні підозрюють, що Януковича ”лікують” у Кремлі

Народний депутат V скликання Ярослав КЕНДЗЬОР заявляє, що існує велика ймовірність того, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ полетів не до Барселони, а до Москви.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України” , Я.КЕНДЗЬОР сказав: “Дивно, що аби підлікувати давню травму коліна, треба їхати так далеко. Я переконаний, що у Києві є фахівці, які б могли йому допомогти”.

“Летіти за кордон, коли вирішується по суті доля держави, коли в розпалі переговори між політичними силами, коли засідає робоча група щодо дострокових виборів - виглядає безглуздо”, - наголосив Я.КЕНДЗЬОР.

“Я неодмінно просив би журналістів провести розслідування таких фактів”, - додав він.

“Не виключаю, що В.ЯНУКОВИЧ полетів у Москву домовлятися про російський сценарій. Хоча можна було б зробити простіше, заявити, що він їде в Москву лікуватися, а заодно отримати інструкції, як діяти далі”, – підкреслив народний депутат V скликання.

Я.КЕНДЗЬОР вважає, що Москві дуже не до вподоби те, що зараз відбувається в Україні, тобто нормалізація відносин і врегулювання політичної кризи через дострокові вибори. “Кремль неодмінно буде намагатися втручатися в наші справи і нав’язати нам інший сценарій виходу з політичної кризи”, - наголосив Я.КЕНДЗЬОР.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря керівника уряду Дениса ІВАНЕСКА, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Барселоні (Іспанія) для проведення консультацій з лікарями і можливого лікування у зв`язку з серйозним загостренням і посиленням болю в коліні. Д.ІВАНЕСКО відзначив, що останні декілька років В.ЯНУКОВИЧ перебуває під наглядом лікарів у зв`язку з посттравматичним артрозом колінного суглоба. За його словами, травми він зазнав під час занять спортом.