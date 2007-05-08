Соціаліст Матвієнков: у правильних країнах вибори влітку не проводяться
12:51, 08 травня 2007Політика
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Для створення реєстру необхідно 2-3 місяці
|Сергій МАТВІЄНКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком засідання робочої групи з проведення дострокових парламентських виборів у Секретаріаті Президента України.
На його думку, реєстр виборців може стати основою для проведення чесних виборів.
При цьому С.МАТВІЄНКОВ відзначив, що, як правило, «в жодній правильній країні» вибори влітку не проводяться, і тому нічого не буде страшного, якщо вибори буде проведено восени.
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