Соціаліст Матвієнков: у правильних країнах вибори влітку не проводяться

Народний депутат п’ятого скликання Сергій МАТВІЄНКОВ (фракція СПУ) вважає, що для створення реєстру виборців необхідно 2-3 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком засідання робочої групи з проведення дострокових парламентських виборів у Секретаріаті Президента України.

На його думку, реєстр виборців може стати основою для проведення чесних виборів.

При цьому С.МАТВІЄНКОВ відзначив, що, як правило, «в жодній правильній країні» вибори влітку не проводяться, і тому нічого не буде страшного, якщо вибори буде проведено восени.