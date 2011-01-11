Ляшко дорікнув УНІАН за «дурну звичку рахувати чужі гроші»

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (позафракційний) відмовився назвати суму коштів, які витратив на привітальні плакати на вулицях Києва.

Відповідаючи на запитання УНІАН, скільки коштів витрачено і на які кошти проводилася ця акція, О.ЛЯШКО відповів: «Я думаю, що важливо не те, за які кошти це робилося, а важливо те, що робилося це для людей і щиро».

Він зазначив, що перед президентськими і парламентськими виборами політики «розвішують плакати», щоб «людям сподобатись і дурять їм голови», а після виборів «нікого не видно і не чутно».

При цьому депутат додав, що варто було б запитати політиків, чому «ніхто, крім Президента і ЛЯШКА не згадав і не привітав громадян України» зі святами.

«Де вони подівалися, вони чекають наступних виборів?», - зазначив О.ЛЯШКО.

Він наголосив, що фінансування відбувалося «за свої кошти».

«Не вкрав ні в кого, не обдурив нікого, і все, що роблю – роблю за свої кошти», - підкреслив О.ЛЯШКО.

При цьому він додав, «на жаль чи на щастя, ні олігархи, ні мафія, ні влада не підтримують мене і не фінансують».

На уточнююче запитання, скільки ж все-таки коштів використано, О.ЛЯШКО сказав: «Дурна звичка рахувати чужі гроші».