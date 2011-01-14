Януковича не влаштовують «взаємини між людиною і правоохоронцями»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність відмовитись від радянської системи взаємин між людиною і правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час робочої наради з питань реформи кримінальної юстиції.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що подальші зволікання з проведенням відповідних реформ неприпустимі. «Це не лише зволікання з виконанням зобов’язань України перед Радою Європи, це, у першу чергу, питання захисту усіх, без виключення, громадян України від проявів свавілля посадовців з правоохоронної системи і кримінального судочинства, неможливості для простої людини захистити свої конституційні права», - наголосив Президент.

«Потрібно відмовитись від старої радянської системи взаємин між людиною і правоохоронцями. Україні потрібне нове сучасне законодавство у сфері кримінальної юстиції, що врахувало б, зокрема, точку зору Венеціанської комісії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.