Коментар до «кодексу Азарова» зайняв три томи

Вийшов друком Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в трьох томах.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Том перший коментарю до Податкового кодексу розкриває суть термінів і понять, які використовуються в податковому законодавстві, і основні принципи адміністрування податків, зборів. Він містить коментарі до статей, що стосуються податкової звітності, порядку роз`яснення норм податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу, відповідальності суб`єктів податкових правовідносин, застосування міжнародних договорів та інших питань, пов`язаних з адмініструванням податків.

Том другий містить кваліфікований коментар основних бюджетоутворюючих податків: податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість.

У третьому томі відображено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, завершальні положення і перехідні положення. У завершальних положеннях прокоментовано регламентовані терміни набуття чинності кодексу в цілому і окремих розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у цьому розділі розглянуто повноваження і завдання, надані виконавчим і законодавчим органам влади щодо окремих положень оподаткування.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України розрахований на державних службовців центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ і організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного напряму, платників податків, а також всіх, чия діяльність пов`язана з практичним застосуванням податкового законодавства.