Пікетувальники залишили Банкову

Учасники акції протесту проти політичних репресій завершили свій мітинг біля будівлі Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершенню акції генеральний координатор податкового Майдану Олександр ДАНИЛЮК закликав учасників акції прийти 22 січня о 10.00 на Софійську площу, щоб разом з представниками політичних сил відсвяткувати День Соборності України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько півтори сотні підприємців та прихильників Європейської партії України пікетували Адміністрацію Президента.

Учасники акції вимагали від влади припинити переслідування учасників податкового Майдану та представників організації «Тризуб».

Також учасники акції вимагали припинити безпідставні перевірки представників малого бізнесу із вилученням у них майна.