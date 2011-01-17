Тимошенко думає, що прийде час - і з країни втікатиме Янукович

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру просити політичного притулку в інших країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«ЯНУКОВИЧ не дочекається, щоб я куди-небудь бігла зі своєї власної країни. Прийде час – вони будуть бігти зі своєї власної країни, тому що вони сьогодні реальні злочини роблять проти країни і проти народу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також нагадала, що представники Партії регіонів “ховалися за межами України” у 2005 році, “поки їх ЮЩЕНКО не повернув назад для підписання універсалів і меморандумів”.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що надання політичного притулку екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ у Чехії є визнанням міжнародною спільнотою політичних репресій в Україні.

«Політичний притулок надають громадянам тільки тих країн, де є вже визнані світом політичні репресії, там, де немає правосуддя, немає справжніх силових структур, а є репресивні органи. У таких випадках світова спільнота, окремі країни надають політичний притулок», - вважає вона.