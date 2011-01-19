Джемілєв попереджає про ймовірні криваві погроми в Криму

Глава Меджлісу Мустафа Джемілєв стверджує, що в Криму найближчим часом очікуються погроми кримських татар.

Зокрема, як зазначив Джемілєв, відомо, що дуже складна проблема кримських татар - земля. "Земельне питання в Криму - кричуща несправедливість по відношенню до людей, що повернулися на Батьківщину. Їм не лише не повертають те, що незаконно відняли при депортації, але вони позбавлені і можливості брати участь в приватизації сільськогосподарської землі", - сказав він.

Тому, за словами глави Меджлісу, кримські татари вимушені займати земельні ділянки в явочному порядку: "Зараз говорять, що в цілому кримським татарам виділено близько 49 тисяч земельних ділянок. Так з них близько 46 тисяч - результат самозахоплень, пізніше узаконених. Якби суворо дотримувались того, що належить, то кримські татари взагалі були б без землі".

Останнім же часом, за словами Джемілєва, порушено багато кримінальних справ проти десятків людей, які вже отримали повістки. "Їм інкримінують самовільне захоплення землі, а тому нескладно припустити, що скоро цю землю почнуть віднімати", - сказав він, зазначивши при цьому, що йдеться про близько 1300 гектарів по всьому Криму. "По суті справи, один якийсь колгосп. Водночас, високопоставлені чини відітнули собі в десятки і сотні разів більше", - сказав Джемілєв.

На його думку, для виконання таких можливих рішень судів найімовірніше прийде спецназ і "видворить звідти усіх кримських татар".

Водночас, відповідаючи на питання, коли ж може початися хвиля виселень і погромів, Джемілєв сказав: "Я не знаю, на коли вони запланували. В будь-якому випадку, нічим хорошим це не закінчиться. Може дійти до кровопролиття. Особливо це реально там, де на ділянках вже побудовано житло і людина витратила все, що мала, на будівництво. Будинки зноситимуть разом з людьми. Природно, реакція буде непередбачувана".

"Не йдеться про законність, видно відверті репресивні дії проти кримських татар. Мабуть, розраховують залякати нас", - зазначив Джемілєв.

Нагадаємо, глава Ради міністрів Криму Василь Джарти 18 січня у відкритому листі до лідера Меджлісу Мустафи Джемілєва закликав кримських татар звільнити самовільно захоплену землю.

"Моє звернення продиктоване наміром покласти край ситуації, пов`язаній з так званими кримськотатарськими земельними самозахопленнями. Продовжувати далі миритися з вакханалією беззаконня кримська влада не має наміру", - зазначає у листі Джарти.

ТСН