Харківське ноу-хау: на біг-борди повісять тих, хто дає зарплату у конвертах

У Харкові з`являться бігборди з переліком підприємств, які виплачують зарплату своїм працівникам у конвертах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив обласному телебаченню заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, це стане продовженням розпочатої владою боротьби з негативним явищем - раніше на обласному телебаченні з`явився біжучий рядок, який інформує про підприємства, працівники яких отримують найменші заробітні плати і зарплати в конвертах.

«Харківська облдержадміністрація продовжує систематичну боротьбу з керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату в конвертах. Сьогодні до Головного управління економіки ХОДА надходить безліч дзвінків, у яких люди повідомляють про подібні порушення на їхніх підприємствах», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Всі розуміють, - додав він, - що залишок суми роботодавець дає в конверті, ухиляючись від податків. У результаті таких дій бюджет області недоотримує кошти, які так необхідні для розвитку Харківщини».

Ю.САПРОНОВ повідомив, що найближчим часом на вулицях Харкова буде розміщено близько 20 бігбордів, на яких називатимуться підприємства-порушники.