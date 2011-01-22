Тігіпко хоче переписати Податковий кодекс вже у травні

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає за доцільне вносити зміни до Податкового кодексу в травні – за підсумками першого кварталу.

Про це він заявив у п`ятницю в ефірі ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Я думаю, це було б розумно - у травні. Після звітного періоду (перший квартал - УНІАН) треба місяць доопрацювати пропозиції… У травні, коли ми відчуємо і вже побачимо проблематику, ми можемо одержати дуже непоганий варіант» - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

3 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав кодекс.