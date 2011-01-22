Тимошенко: День Соборності — це не акт громадянської непокори

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Днем Соборності і закликала до єдності.

Про це йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Соборності.

"День Соборності — це не акт громадянської непокори. Це спільне святкування об`єднання людей, які мешкають в різних частинах нашої держави. Це свято об`єднання Західної і Східної України. Це свято, яке дає надію на те, що народ України стане сильним, тому що буде єдиним", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми сильні своєю різноманітністю. У Донецьку і Львові, Сімферополі і Чернігові, Чернівцях і Сумах хочуть жити в заможній європейській країні, де кожен матиме гарантовані соціальні та політичні права. Люди всіх національностей, які є громадянами України, мають однакові життєві устремління. Бо ми всі любимо Україну, прагнемо жити в мирі та злагоді. Хочемо в достатку виховувати своїх дітей. День Соборності має засвідчити, що ми єдині", - переконана лідер БЮТ.