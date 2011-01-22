Тимошенко наполягає, що влада не пускала людей на її акцію

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада в усіх регіонах перешкоджала виїзду до Києва учасників акції з нагоди Дня Соборності України, організованій демократичними силами.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на Софійській площі у Києві, виступаючи перед учасникам віча.

"Як до цього свята готувалися наші опоненти для того, щоб ми не мали можливості зібратися тут і сказати одне одному слова вітання і слова надії, чітко з`ясувати наші плани? По всім областям перевіряли кожен автобус, кожну маршрутку переписували поіменно, перевіряли, як квитки купують у Київській області громадяни для того, щоб не дати їм поїхати на потягах до Києва", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що навіть такі заходи влади не змогли зупинити небайдужих до своєї країни людей.

"Сьогодні зібралися представники всіх регіонів. Я бачу Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Львівську, Івано-Франківську, Кіровоградську область, Тернопільську, місто Київ, Рівненську область, Миколаївську – практично всю Україну", - додала вона.

На її думку, жодні дії влади не зможуть зупинити людей у відстоюванні своїх свобод та прав на гідне життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктор ОЛІЙНИК заявив, що співробітники Державтоінспекції створюють перешкоди людям, які прямують до Києва на святкування Дня Соборності України. За його словами, автобуси зі Львова, Одеси і Дніпропетровської області, які їхали до столиці, працівники ДАІ не випускали за межі областей.

У свою чергу, в Державному департаменті ДАІ МВС України спростували заяву В.ОЛІЙНИКА.

Раніше, 14 січня, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що міліція не перешкоджатиме приїзду громадян до Києві на акції до Дня Соборності України.