Янукович може вийти від Ющенка з датою виборів ”у кишені”?

Учасники робочої групи з пдготовки до проведення позачергових парламентських виборів оголосили перерву у засіданні до 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник глаив Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК пояснив журналістам, це пов’язано з тим, що приблизно до 13.30 експерти пообіцяли винести на розгляд законопроект щодо забезпечення чесних виборів.

За словами І.ВАСЮНИКА, сьогодні зранку на засіданні робоча група парафувала один документ із «пакета компромісу». Зокрема, сказав він, це стосується внесення змін до Кодексу про судочинство. «І ми практично наблизились до консенсусу рішення щодо змін до закону про статус народного депутата», - сказав І.ВАСЮНИК.

Разом з цим сайт Нашої України з посиланням на Миколу Оніщука повідомляє, що на думку нардепа, проведення дострокових парламентських виборів в Україні може бути названа найближчим часом - після зустрічі президента і прем`єр-міністра.

"Очікується, що ця дата найближчим часом може бути названа президентом України і прем`єр-міністром з урахуванням того, що на сьогодні попередньо запланована зустріч між ними", - відзначив він у перерві засідання антикризової робочої групи.

Як повідомлялося, зустріч президента з прем`єром запланована на 13.00 суботи.