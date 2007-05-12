Робоча група узгоджує особливості проведення позачергових виборів

Робоча група працює над змінами до статті 102 закону про вибори народних депутатів, які встановлюватимуть особливості проведення позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат V скликання від «Нашої України» Микола ОНІЩУК.

«Робота йде над статею 102, яка встановлює саме особливості проведення позачергових виборів», - сказав він, додавши, що робоча група відпрацювала приблизно половину статей, які стосуються змін до закону про вибори.

Водночас М.ОНІЩУК зазначив, що значну частину статей, які обговорюються, погоджено, а ті з них які викликають дискусію, винесені до протоколу розбіжностей.

За словами М.ОНІЩУКА, сьогодні можна очікувати завершення роботи над цим законопроектом з урахуванням 2-3 статей, які потім обговорюватимуться.

Відповідаючи на запитання, чи працюватиме завтра робоча група, він сказав, що цього не можна виключати. «Хоча я змушений вам сказати – робоча група працювала щоденно і, швидше за все, робоча група працювати не буде», - додав він.

Замість цього, за словами М.ОНІЩУКА, може бути продовжено роботу експертної групи.