БЮТ збирається вивести ДУСю на чисту воду

Заступник керівника Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО повідомив, що БЮТ у новій Верховній Раді України ініціюватиме не лише парламентські, а й громадські слухання за участю керівництва Державного управління справами для того, щоб з’ясувати, скільки грошей з державного бюджету витрачається на пільги високопосадовцям системи державної влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, «оскільки на сьогоднішній день, згідно з Указом Президента КУЧМИ (під грифом «опублікуванню не підлягає») від 23 лютого 2000 року, матеріально-технічне забезпечення діяльності вищих державних органів здійснює ДУС, що фінансується з держбюджету, то ми вважаємо за необхідне зробити публічною діяльність цієї установи, а також заслухати інформацію її керівників щодо переліку державних підприємств, які перебувають у її відомстві, та витрат на їхнє утримання».

За словами заступника керівника БЮТ, «також наша команда виконає свої передвиборні обіцянки щодо внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» у частині пільг та привілеїв для народних обранців щодо отримання ними житла, лікування, відпочинку, грошових виплат тощо».

Як зазначив М.ТОМЕНКО, зокрема, на законодавчому рівні потрібно позбавити народних депутатів права на отримання житла для постійного проживання або надання їм солідної грошової компенсації для створення «належних житлових умов». На переконання М.ТОМЕНКА, лише депутати з інших міст повинні мати право на отримання тимчасового службового житла, яке після складання народним обранцем своїх депутатських повноважень знову повертатиметься у державну власність.

М.ТОМЕНКО нагадав, що депутатські пільги та суми витрат на це з держбюджету були таємницею під час всіх попередніх скликань українського парламенту, і лише наприкінці сесії Верховної Ради попереднього скликання вдалося «розсекретити» «квартирне питання» депутатів. Виявилося, сказав він, що майже кожен другий народний обранець отримав разом з мандатом, недоторканістю та іншими пільгами ще й можливість отримати київську квартиру або суттєву грошову компенсацію. Так, за словами М.ТОМЕНКА, «найдорожчою» виявилася фракція «Нашої України», 29 представників якої отримали компенсацій на придбання квартир на загальну суму 5 мільйонів 575 тисяч 550 гривень. Ще 11 депутатів цієї фракції отримали безкоштовні квартири у столиці. Друге місце в цьому переліку посіла Партія регіонів – 15 квартир у депутатських будинках, а також 21 матеріальна компенсація на суму 4 мільйони 601 тисяча 950 гривень. Народна партія Литвина взяла з держбюджету грошової компенсації на суму 2 мільйони 795 тисяч 650 гривень та 16 квартир, а Комуністична партія – 1 мільйон 342 тисячі 251 гривню та 12 квартир тощо, повідомив М.ТОМЕНКО.

«Це - лише вершина «айсбергу» всіх преференцій для українських високопосадовців. Тому суспільство повинно знати, скільки грошей платників податків витрачається з державного бюджету на забезпечення пільгами високих чиновників, яке широко практикувалося за часів комуністичної України і було підтримане вже за української незалежності», - вважає М.ТОМЕНКО. Тому, на його переконання, витрати з держбюджету на пільги високопосадовцям мають бути не лише під парламентським, а і під громадським контролем.