Турчинов: бізнесменам зараз небезпечно допомагати опозиції

Бізнесменам зараз небезпечно допомагати опозиційним політичним силам.

Про це сьогодні в ефірі 5 каналу заявив перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.

“Обсяги фінансування не завжди пропорційні активності політичної партії. Безумовно, є небезпекою для будь-якого бізнесмена фінансувати або допомагати опозиції, тому що податкові служби і силові структури дуже жорстко відслідковують і тероризують будь-яких підприємців, котрі пробують підтримувати опозиційні сили”, – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що така практика має місце у будь-якій тоталітарній чи напівтоталітарній країні світу.

Водночас він підкреслив, що відсутність належного фінансування не заважає політичним силам проявляти активність, оскільки в іншому випадку опозиція ніколи б не перемагала. “Ми вже мали такі проблеми за часів, коли президентом був Леонід КУЧМА. І, повірте мені, тоді також було небезпечно допомагати опозиції. Не маючи серйозних ресурсів, ми змогли перемогти. Я думаю, що і зараз не ресурси будуть визначальними”, – заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що партія “Батьківщина” після виходу з неї значної кількості людей зараз шукає лише ідейних активістів. На думку О.ТУРЧИНОВА, зростання інтересу до його партії засвідчує велика кількість людей, які прийшли на мітинг опозиційних сил на Софійську площу у Києві 22 січня.

Крім того, зазначив політик, у партії відбувається реорганізація центральних і обласних структур, але це не впливає на її роботу.