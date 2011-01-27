Адвокати членів "Тризубу" заявляють про порушення прав людини

Захисники затриманих представників Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С.Бандери підготували звернення з приводу незаконних дій правоохоронних органів щодо підозрюваних у пошкодженні пам’ятника Сталіну членів організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив один із адвокатів затриманих осіб Сидір КІЗІН.

«Ми підготували і направили звернення в міжнародні організації, генеральному прокурору, Уповноваженому з прав людини Верховної Ради України щодо порушення прав людини», - сказав він. За його словами, враховуючи те, що затримані особи перебувають в різних місцях, у їхніх адвокатів, родичів та колег «є всі підстави вважати, що до них застосовуються тортури, щоб вони зізналися в неіснуючих злочинах».

Також С.КІЗІН звернувся до своїх колег-адвокатів з усіх регіонів України з проханням надати безкоштовну адвокатську допомогу затриманим «тризубівцям».

За його словами, сьогодні він отримав відповідь від одного із заступників начальника Запорізького міськвідділу міліції щодо місцезнаходження затриманих, їхнього процесуального статусу. Як зазначив С.КІЗІН, в цьому документі заступник начальника відповів, що наразі за рішенням суду під варту взято 6 осіб.

Водночас адвокат назвав дивним і незрозумілим, чому міра запобіжного заходу затриманим датується числом, яким надіслано лист-відповідь. Враховуючи це, С.КІЗІН висловив думку, що затримання відбувалося під різними приводами, які не мають нічого спільного з висунутими обвинуваченнями.

У свою чергу присутній на прес-конференції представник Конгресу українських націоналістів Микола КОХАНІВСЬКИЙ на знак підтримки і солідарності із затриманими членами «Тризуба» зачитав заяву про свій вступ до цієї організації, закликавши при цьому всіх українців, хто не байдужий до долі України, зробити так само.

На думку представників націоналістичних організацій, сьогоднішня влада чинить політичні репресії у такий саме спосіб, в який у 20 столітті це робилося «російськими окупантами».

Водночас учасники прес-конференції припустили, що вони не виключають, що після зустрічі з журналістами вони так само можуть зазнати репресій з боку влади, як і інші вже затримані.

Як повідомлялося, правоохоронними органами за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримано 11 членів ВО "Тризуб".

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.