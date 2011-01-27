Українці вважають роботу президента й уряду незадовільною (опитування)

79% українців найважливішими для держави вважають економічні проблеми. 50% громадян не задоволені тим, як уряд і Президент України вирішують ці проблеми.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного у грудні 2010 року дослідницьким інститутом ІFAK Ukraіneна замовлення Української редакції Deutsche Welle.

Як повідомляє DW, майже через рік після приходу до влади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА більшість українців негативно оцінюють їхні досягнення у розв’язанні нагальних проблем країни.

Найважливішими проблемами країни самі українці вважають економічні проблеми (79%), на другому місті – корупція (55%), далі – свавілля чиновників та міліції (34%). Респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

З усіх трьох пунктів В.ЯНУКОВИЧ отримав найгірші оцінки. Лише 10% опитаних оцінюють його успіхи у розв’язанні перелічених вище проблем як «в цілому добрі». Найгірше оцінюють показник В.ЯНУКОВИЧА в боротьбі зі свавіллям чиновників та міліції – 50% опитаних вважають його роботу в цьому напрямку «в цілому поганою». Активність В.ЯНУКОВИЧА, спрямовану на розв’язання економічних проблем, 48% українців оцінили як незадовільну. Те ж саме 46% опитаних стверджують про боротьбу В.ЯНУКОВИЧА з корупцією.

За результатами опитування, не може похвалитися відмінними показниками і прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ: найгірше оцінили його досягнення у боротьбі зі свавіллям чиновників та міліції (негативно – 51%; позитивно – 8%), у розв’язанні економічних проблем (негативно – 50%; позитивно – 9%), а також у боротьбі з корупцією (негативно – 47%; позитивно – 7%).

Позитивні відгуки Президент В.ЯНУКОВИЧ отримав за покращення доти напружених відносин з іншими країнами. 37% опитаних вважають зовнішню політику Президента «в цілому доброю», 16% - «в цілому поганою». Позитивні відповіді переважають на запитання щодо боротьби Президента з тероризмом в Україні («в цілому добре» - 38 відсотків; «в цілому погано» - 17 відсотків).

М.АЗАРОВ у цьому питанні досягнув найкращих для себе показників – 31% позитивних відповідей. Лише кожен п’ятий українець (19%) оцінив його успіхи в боротьбі з тероризмом як «в цілому погані». Щодо зусиль, спрямованих на покращення відносин з іншими країнами, то тут М.АЗАРОВ відстає від В.ЯНУКОВИЧА («в цілому добре» - 26%; «в цілому погано» - 23%).

Попри те, що в Україні зростає занепокоєння погіршенням ситуації зі свободою слова та преси, 28% опитаних ставлять В.ЯНУКОВИЧУ добру оцінку. Водночас 20% не задоволені його роботою в цьому напрямку. 52% респондентів не захотіли чи не змогли дати чітку відповідь на це запитання.

У той час як В.ЯНУКОВИЧ отримав переважно позитивні оцінки за покращення відносин з іншими країнами, боротьбу з тероризмом та відстоювання свободи слова, на решту запитань опитані дали переважно негативні відповіді. Так, лише 15% респондентів вважають зусилля, яких докладає Президент у боротьбі з недотриманням прав людини, достатніми, 34% натомість не задоволені його роботою в цьому напрямку. Так само 15% опитаних позитивно оцінюють його успіхи в розвитку демократії в Україні, 29% натомість дають негативну оцінку. Щодо боротьби зі злочинністю, то лише 13% українців оцінили роботу Президента як «в цілому добру», незадовільною її вважають 38% опитаних.

Опитування проводилося в Україні з 3 по 13 грудня 2010 року методами репрезентативної вибірки. В опитуванні взяла участь одна тисяча осіб з 35 населених пунктів. Сукупність опитаних відповідає структурі дорослого населення України.