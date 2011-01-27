Сержант Швець чекає «вироку»: наказ ще не підписаний

Наказ начальника Управління ДАІ МВС України в Одеській області за наслідками службового розслідування факту демонстративної неповаги до державної мови інспектора ДАІ Олександра ШВЕЦЯ не підписано, тому повідомити про вжиті заходи реагування Відділ взаємодії зі ЗМІ облДАІ поки не може.

Так відповіла сьогодні керівник Відділу взаємодії зі ЗМІ Управління ДАІ МВС України в області Лілія ЧОРНА на телефонний запит УНІАН щодо виконання керівництвом обласного ДАІ відповідного доручення заступника міністра внутрішніх справ Віктора РАТУШНЯКА начальнику Департаменту ДАІ МВС України Валерію ЛОЗОВОМУ, згідно з яким належало «провести ретельну службову перевірку і на ранок 27 січня доповісти керівництву МВС про заходи реагування». В.РАТУШНЯК наголосив, що необхідно «перевірити і діяльність керівництва відділу ДАІ, де працює вищезгаданий інспектор, зокрема, з`ясувати, чи проводяться там з підлеглими інструктажі перед тим, як вони заступають на службу».

У свою чергу, заступник начальника Одеського облДАІ Микола МИХАЙЛОВ висловив на зустрічі з журналістами свою позицію за фактом демонстрації старшим сержантом О.ШВЕЦОМ при виконанні посадових обов`язків відвертої неповаги до української мови і до людей, які нею спілкуються.

«Вважаю, що таким, як він, працівникам не місце у лавах ДАІ, - заявив М.МИХАЙЛОВ. - Мають бути вжиті найжорсткіші заходи також до керівників підрозділу, в якому служить інспектор О.ШВЕЦЬ».

Начальник Одеського міського відділу ДАІ Віктор КОВАЛЬОВ відзначив, що «залежно від результатів розслідування інспектору буде оголошено дисциплінарне стягнення - від зауваження до звільнення з органів».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськДАІ О.ШВЕЦЬ при виконанні своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячої мови".