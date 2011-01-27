Азаров просить «обов'язково знайти» Черновецького

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з проханням «обов`язково знайти» Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і повернути його до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на брифінгу.

«Олександр Павлович, він у відпустці у нас, так? А хтось страждає від його відсутності? Кияни мріють, щоб він повернувся? Мріють?», - поцікавився М.АЗАРОВ.

Звертаючись до О.ПОПОВА, глава уряду сказав: «Обов`язково знайдіть мера. Повідомте, що кияни скучили за ним. Дуже хочуть його бачити і просять швидше приступити до роботи».

При цьому М.АЗАРОВ не зміг стримати усмішку, відповідаючи на запитання журналістів про те, що кияни телефонують до редакції одного зі ЗМІ з проханням повідомити, де ж перебуває Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня О.ПОПОВ запевнив журналістів, що спілкується з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, хоча не уточнив, де той знаходиться. На уточнююче запитання журналістів, чи з`являється Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на роботі у мерії, голова КМДА сказав: “Ми спілкуємося з ним”.

Наприкінці грудня 2010 року газета «Сегодня» повідомила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Україні немає з початку листопада, з моменту офіційного призначення О.ПОПОВА головою КМДА. Як розповіло тоді газеті джерело з близького оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він виїхав до Європи, до дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ, і навіть документи на підпис йому возять туди.