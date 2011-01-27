Генпрокуратура вже має діло і до сина Луценка: його допитали

Син затриманого Юрія Луценка Олександр вже був на допиті у Генпрокуратурі.

Про це в коментарі Gazeta.uaсказав брат екс-міністра Сергій Луценко.

“Приблизно в той же час туди привезли на допит для виконання якоїсь ніби процесуальної дії Юрія Луценка. Це зроблено для того, щоб чинити психологічний тиск на мого брата, рідних і близьких. Ми закривали цю інформацію із етичних міркувань, але її Генпрокуратура сама “злила”, - зауважив він.

Луценко зізнався, що не знає деталей допиту Олександра.

“Але навіть італійська мафія не розбирається із сім`єю. А в нас є прокурорська мафія імені кума Віктора Януковича”, - додав політик.

Нунсівця Юрія Гримчака, який теж був 6 січня у залі засідань Апеляційного суду, Генпрокуратура до себе не запрошувала.

“Нас, депутатів, не викликають. На нас чомусь слідчий не скаржиться. Я не пам`ятаю, що викрикнув Олександр, бо в самого було забагато емоцій. В залі я сам кричав: Ідіот. Суд був якийсь дивний: прокурор казав дурні речі. Ми запитували: Чому ви відновили досудове слідство? Відповідь: Для того, щоб посадити Луценка. У Кримінально-процесуальному кодексі немає такої статті. Треба ж думати, що говорити”, - зазначив депутат.

Нагадаємо, слідчий Сергій Войченко, який розслідує справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, вимагає завести справу на його старшого сина Олександра. Він скаржиться, що Луценко-молодший погрожував йому розправою після засідання Апеляційного суду 6 січня, коли екс-міністра не відпустили під підписку.