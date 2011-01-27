У МЗС підтвердили, що Чехія відповіла на ноту щодо Данилишина
14:28, 27 січня 2011Політика
2923 0
З пресою спілкувався Волошин
|Олег Волошин
Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
На запитання, чи отримало МЗС відповідь, О.ВОЛОШИН відповів: «Так, ми отримали відповідь Чехії на нашу ноту щодо справи ДАНИЛИШИНА».
Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.
Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter