У МЗС підтвердили, що Чехія відповіла на ноту щодо Данилишина

У МЗС України підтверджують, що отримали відповідь Чехії на свою ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА у чеському суді.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

На запитання, чи отримало МЗС відповідь, О.ВОЛОШИН відповів: «Так, ми отримали відповідь Чехії на нашу ноту щодо справи ДАНИЛИШИНА».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.

Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.