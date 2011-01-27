Тимошенко думає, що Луценка посадять?

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що не варто розраховувати на позитивне рішення суду відносно справ, відкритих проти її соратника, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи передачу до суду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

«Усі ми з вами знаємо, що Юру ЛУЦЕНКА посадили до в’язниці не за кримінальними справами, а за те, що він публічно підтримав мене і нашу політичну силу в опозиційній боротьбі», - сказала вона.

Саме тому, за словами лідера «Батьківщини», сьогодні «йде розправа з ним, і не дивно, що так швидко закінчили досудове слідство».

«Там немає що досліджувати. А все, що стосується українських судів після так званої судової реформи, яку провів новий Президент України, то від судів нічого не залишилося, і тому розраховувати, що в судах знайдеться хоч один чесний суддя, на жаль, не доводиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.