Тимошенко думає, що Луценка посадять?
Політик вважає, що чесних суддів не залишилось
Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що не варто розраховувати на позитивне рішення суду відносно справ, відкритих проти її соратника, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи передачу до суду справи Ю.ЛУЦЕНКА.
«Усі ми з вами знаємо, що Юру ЛУЦЕНКА посадили до в’язниці не за кримінальними справами, а за те, що він публічно підтримав мене і нашу політичну силу в опозиційній боротьбі», - сказала вона.
Саме тому, за словами лідера «Батьківщини», сьогодні «йде розправа з ним, і не дивно, що так швидко закінчили досудове слідство».
«Там немає що досліджувати. А все, що стосується українських судів після так званої судової реформи, яку провів новий Президент України, то від судів нічого не залишилося, і тому розраховувати, що в судах знайдеться хоч один чесний суддя, на жаль, не доводиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.