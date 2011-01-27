Наша Україна попереджає про можливу міжнародну ізоляцію держави
Через тиск влади на незалежні ЗМІ
Партія «Наша Україна» заявляє, що тиск влади на незалежні ЗМІ може призвести до міжнародної ізоляції України.
Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, «Наша Україна» наголошує, що судова система України дедалі більше «перетворюється на знаряддя для обслуговування інтересів провладних політиків та їхнього викривленого уявлення про громадянські права і свободи».
На переконання партії, у цьому ряду стоїть і рішення Вищого адміністративного суду, яким він відмовив незалежним мовникам - “5 каналу”, ТВі і СТБ - у задоволенні їхніх касаційних скарг щодо частот мовлення, незаконно відібраних в інтересах близького до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО медіа-холдингу U.A. Inter Media Group.
«Цим самим високий суд не лише прийняв завідомо незаконне рішення в інтересах одного з нинішніх високопосадовців, але й свідомо чи несвідомо став інструментом безпрецедентного наступу на свободу слова, розпочатого рік тому», - наголошують у “Нашій Україні”.
На думку авторів заяви, наслідком такої політики стане фактична міжнародна ізоляція України, яка позначиться на її іміджі та європейських перспективах.
У заяві зазначається, що ряд авторитетних міжнародних структур уже піддали гострій критиці дії чинної влади у сфері свободи слова та гарантування демократичних свобод. «Безперечно, така оцінка стане негативним сигналом для іноземних інвесторів. Таким чином, несуттєві, з точки зору нинішніх можновладців, питання можуть завдати суттєвих збитків українській економіці та, в кінцевому підсумку, кожному українцю», - зазначають у «Нашій Україні».
Партія підтримує намір вищезгаданих телеканалів оскаржити судове рішення у Верховному Суді та Європейському суді з прав людини.
«Наша Україна» наполягає на дотриманні прав незалежних ЗМІ і надалі не залишатиме без уваги спроби влади приховати правду та обмежити громадянські свободи, зокрема свободу слова – незаперечне завоювання Помаранчевої революції», - йдеться в заяві.
У «Нашій Україні» переконані, що будь-які замахи на свободу слова знайдуть гідну відсіч українського суспільства. «Адже саме суспільство, а не нинішня влада, зацікавлене в існуванні у країні свободи слова. Без демократичних цінностей неможливий подальший прогрес України як вільної та успішної країни», - підкреслюють автори заяви.