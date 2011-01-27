Наша Україна попереджає про можливу міжнародну ізоляцію держави

Партія «Наша Україна» заявляє, що тиск влади на незалежні ЗМІ може призвести до міжнародної ізоляції України.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, «Наша Україна» наголошує, що судова система України дедалі більше «перетворюється на знаряддя для обслуговування інтересів провладних політиків та їхнього викривленого уявлення про громадянські права і свободи».

На переконання партії, у цьому ряду стоїть і рішення Вищого адміністративного суду, яким він відмовив незалежним мовникам - “5 каналу”, ТВі і СТБ - у задоволенні їхніх касаційних скарг щодо частот мовлення, незаконно відібраних в інтересах близького до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО медіа-холдингу U.A. Inter Media Group.

«Цим самим високий суд не лише прийняв завідомо незаконне рішення в інтересах одного з нинішніх високопосадовців, але й свідомо чи несвідомо став інструментом безпрецедентного наступу на свободу слова, розпочатого рік тому», - наголошують у “Нашій Україні”.

На думку авторів заяви, наслідком такої політики стане фактична міжнародна ізоляція України, яка позначиться на її іміджі та європейських перспективах.

У заяві зазначається, що ряд авторитетних міжнародних структур уже піддали гострій критиці дії чинної влади у сфері свободи слова та гарантування демократичних свобод. «Безперечно, така оцінка стане негативним сигналом для іноземних інвесторів. Таким чином, несуттєві, з точки зору нинішніх можновладців, питання можуть завдати суттєвих збитків українській економіці та, в кінцевому підсумку, кожному українцю», - зазначають у «Нашій Україні».

Партія підтримує намір вищезгаданих телеканалів оскаржити судове рішення у Верховному Суді та Європейському суді з прав людини.

«Наша Україна» наполягає на дотриманні прав незалежних ЗМІ і надалі не залишатиме без уваги спроби влади приховати правду та обмежити громадянські свободи, зокрема свободу слова – незаперечне завоювання Помаранчевої революції», - йдеться в заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що будь-які замахи на свободу слова знайдуть гідну відсіч українського суспільства. «Адже саме суспільство, а не нинішня влада, зацікавлене в існуванні у країні свободи слова. Без демократичних цінностей неможливий подальший прогрес України як вільної та успішної країни», - підкреслюють автори заяви.