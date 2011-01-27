ГПУ на сьогодні не бачить підстав заарештовувати Тимошенко

У Генеральній прокуратурі стверджують, що на сьогодні немає підстав арештовувати екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.

«На сьогоднішній день арештовувати підстав немає. Вона приходить до слідчого, спілкується», - сказав він.

Водночас, на уточнююче питання, чи має намір і підстави Генпрокуратура порушувати стосовно екс-прем’єра нові кримінальні справи, О.КАЛІФІЦЬКИЙ відповів: «На сьогоднішній день є дві кримінальні справи. Що буде далі, не готовий сказати. Слідство продовжується. Якщо в ході слідства ми знайдемо ще якісь порушення, тоді будемо, можливо, порушувати».