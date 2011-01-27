Луценку пропонували звалити все на Тимошенко?

У партії «Народна самооборона» стверджують, що Генеральна прокуратура України шантажує екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА відкриттям справи проти його сина.

У заяві, переданій агентству УНІАН, зазначається, що на цей час достеменно невідомо, чи порушена кримінальна справа проти сина Ю.ЛУЦЕНКА Олександра за начебто погрози слідчому з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Сергію ВОЙЧЕНКУ.

«Але його дійсно викликали до прокуратури і опитували з приводу рапорту ВОЙЧЕНКА, який стверджує, що Олександр ЛУЦЕНКО погрожував йому під час засідання Апеляційного суду Києва 5 січня 2011 року», - йдеться у заяві.

«З цієї інформації на сьогодні можна зробити поки що єдиний висновок - Генеральна прокуратура почала вдаватися до психологічного тиску на Юрія ЛУЦЕНКА за допомогою найбрудніших методів, зокрема, шантажуючи його погрозами кримінального переслідування членів сім`ї», - переконані у «Народній самообороні».

Окрім того, авторам заяви стало відомо, що слідчий С.ВОЙЧЕНКО на черговому допиті запропонував Ю.ЛУЦЕНКУ у кримінальній справі про проведення заходів з нагоди Дня міліції дати покази проти Юлії ТИМОШЕНКО - начебто тодішня керівник уряду у розпал кризи у 2009 році особисто розпорядилась провести заходи у палаці «Україна».