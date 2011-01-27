Янукович зустрівся з принцом

Член британської королівської родини Герцог Йоркський Принц ЕНДРЮ заявляє, що готовий сприяти розвитку й активізації відносин його держави з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Давосі.

«Я маю значний інтерес до України, тому що багато британських компаній зацікавлені у розвитку й активізації економічного співробітництва з українською стороною, особливо у галузі сільського господарства та харчової промисловості», - сказав Принц ЕНДРЮ, який також має статус спеціального представника Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій.

Принц ЕНДРЮ запевнив Президента України у своїй готовності сприяти розвитку українсько-британського співробітництва. При цьому він зазначив, що має плани відвідати Україну наприкінці травня – початку червня поточного року.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що буде радий зустрітися з високим представником Великої Британії у Києві.