У Вітренко і Маркова стали на захист сержанта Швеця

Керівництво Одеської обласної організації Прогресивної соціалістичної партії України оприлюднило сьогодні заяву про солідарність зі звільненим з органів внутрішніх справ України інспектором ДАІ Олександром ШВЕЦОМ.

Про це йдеться в заяві облорганізації ПСПУ, текст якої передано УНІАН.

«Одеський обком ПСПУ обурений діями органів МВС України, ДАІ, що заявили про дисциплінарне покарання інспектора і його керівника за фактом небажання одесита говорити українською мовою», - йдеться в заяві. «Ми вважаємо, що співробітник ДАІ в Одесі був дискримінований за мовним принципом невідомими особами під час несення служби», - вважають в ПСПУ.

Виступило на підтримку О.ШВЕЦЯ і керівництва партії «Родина». На думку її лідера Ігоря МАРКОВА, «може, як працівник державної служби, який перебуває при виконанні обов`язків, він (О.ШВЕЦЬ – УНІАН) вчинив й не дуже правильно, але як громадянин, просто як людина, я його чудово розумію».

Більш того, зазначив І.МАРКОВ, партія «Родина» допоможе «з працевлаштуванням звільненому з ДАІ сержантові О.ШВЕЦЮ».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня ц.р. в Одесі інспектор ДАІ О.ШВЕЦЬ під час виконання своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ заявив: «Не розумію телячу мову».

Керівництвом МВС України було доручено Департаменту ДАІ МВС України негайно провести службову перевірку щодо викладених фактів, і у разі їх підтвердження вжити відповідних заходів реагування. Під час перевірки зазначені факти підтвердилися: інспектор ДАІ дійсно дозволив собі публічну демонстрацію неповаги до державної мови, тим самим дискредитуючи звання працівника міліції.

За результатами проведеної перевірки О.ШВЕЦЯ звільнили з органів внутрішніх справ.