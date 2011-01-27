Луценко із СІЗО написав про «плювок на адресу міліціонерів»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає “плювком на адресу чинних і колишніх працівників МВС” звинувачення його з боку Генеральної прокуратури у начебто незаконній організації урочистостей з нагоди Дня міліції України у 2008-2009 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”, про це йдеться у листі Ю.ЛУЦЕНКА із СІЗО.

“Після абсурдної «змови з водієм» та феєричного епізоду у справі отруєння ЮЩЕНКА мені пред’явили справу про «незаконне відзначення Дня міліції у 2008 та 2009 роках». Як пояснити цей плювок «незаконного святкування» 300 тисячам українських міліціонерів і 500 тисячам ветеранів правоохоронних органів?! Як пояснити, що урочисте заслуховування Президента, прем’єра і спікера – не святковий тост, я не знаю”, - зауважив екс-міністр МВС.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, якщо йти за цією “схибленою логікою”, “треба притягувати до відповідальності не тільки керівництво ГПУ, СБУ, Міністерства оборони, але й обох Президентів, що посміли без дозволу слідчого ВОЙЧЕНКА (у провадженні цього слідчого перебувають три кримінальні справи щодо Ю.ЛУЦЕНКА - УНІАН) святкувати на Хрещатику Дні Незалежності України”.

Крім того, він наголосив, що, якщо виходити із логики Генпрокуратури, то “міністр внутрішніх справ, який підписав план та розпорядження про проведення урочистих заходів до Дня міліції, «злочинно запланував» виступи Верховного головнокомандувача - Президента країни, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України, які підбили підсумки роботи МВС, поставили нові завдання та нагородили державними та відомчими нагородами”.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що слідчі, розслідуючи цю справу, порахували у збитки, завдані державі, вартість нагород та квітів вдовам загиблих міліціонерів, а також вартість панахиди із ветеранами Чорнобиля навесні 2009 року.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що 25 січня він провів у приміщенні Генпрокуратури сім з дев`яти годин без жодних слідчих дій.