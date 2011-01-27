Луценко: мені прямо кажуть, дай покази на Тимошенко, і будеш свідком

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що у Генеральній прокуратурі йому погрожують, пропонуючи дати покази, що Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра давала йому наказ провести урочистості з нагоди Дня міліції України у 2008-2009 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це йдеться у переданому Ю.ЛУЦЕНКОМ листі.

“Це – не кримінальні справи. Це – політичні розправи. Мені прямо говорять: дай покази, що наказ святкувати віддала ТИМОШЕНКО, і ти залишишся свідком. Мені вже натякають, що крім камери смертників є ще й загальні камери не з числа колишніх правоохоронців. А в тебе ж сім’я, невже тобі треба більше всіх?”, - зазначається у листі.

Як наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, є багато пояснень, чому він, на той час міністр і політик, не зміг зупинити осіб, які сьогодні прийшли до влади. “Тепер – їх час! Всі все розуміють... Я зовсім не геройствую і не розраховую на аплодисменти скутих страхом і розчаруванням людей. Просто я знаю, що наступив час індивідуального захисту своїх принципів і тієї України, в яку ми віримо. І плював я на їхні кримінальні справи”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.