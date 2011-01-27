ГПУ: слідчий сам вирішує, їхати Тимошенко до Брюсселя чи як

Слідчий прийматиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя на запрошення європейський політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.

За його словами, слідчий як процесуально самостійна особа має право, а не обов’язок вирішувати - задовольняти чи не задовольняти відповідне клопотання.

«Якщо він вирішить за потрібне, так і буде, якщо це не буде заважати слідству», - сказав О.КАЛІФІЦЬКИЙ.