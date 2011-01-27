ГПУ: слідчий сам вирішує, їхати Тимошенко до Брюсселя чи як
23:38, 27 січня 2011Політика
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Процесуально самостійна особа має право
Слідчий прийматиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя на запрошення європейський політиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.
За його словами, слідчий як процесуально самостійна особа має право, а не обов’язок вирішувати - задовольняти чи не задовольняти відповідне клопотання.
«Якщо він вирішить за потрібне, так і буде, якщо це не буде заважати слідству», - сказав О.КАЛІФІЦЬКИЙ.
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