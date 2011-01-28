Тимошенко пояснила, чому Янукович марно їздив у Давос

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що участь Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у Міжнародному економічному форумі в Давосі не принесе користі економіці України.

"Україні сьогодні не довіряють, і поїздка ЯНУКОВИЧА в Давос - це, по суті, викидання грошей на вітер, тому що його авторитету немає для того, щоб залучати в Україну інвестиції на таких форумах, як Давос", - повідомляє її офіційний сайт.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що економічна політика нинішнього уряду, підконтрольного Президенту, призвела до зниження рейтингу України в міжнародних оцінках.

"Президент України поїхав в Давос на фоні такої безпрецедентної корупції, яка відбувається в Україні, на фоні того, що ключові міжнародні агенції знизили Україні рейтинг економічних свобод на 12 позицій, і тепер Україна посіла останнє місце в Європі і одне з останніх місць у світі. Він поїхав в Давос на фоні того, що порівняно з останнім докризовим 2008 роком іноземні інвестиції в українську економіку знизилися більше, ніж у два рази. Це говорить про те, що в Україні знищені останні економічні свободи - останні умови для внесення інвестицій, в тому числі великими міжнародними компаніями", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора в Давосі під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ, Президент України висловив задоволення рівнем партнерських стосунків із ЄБРР та заявив про започаткування ще 21 реформи у різних сферах життєдіяльності України; під час ланчу від імені уряду Австрії та Організації економічного співробітництва і розвитку виступив з ініціативою провести у Києві у 2012 році регіональний саміт Всесвітнього економічного форуму; обговорив актуальні питання поглиблення співпраці між державами під час зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Мішелін КАЛЬМІ-РЕЙ; мав розмову із спеціальним представником Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій принцем ЕНДРЮ.