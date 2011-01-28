Данилишин розповів, що йому обіцяла влада перед затриманням

Для екс-міністра економіки України Богдана Данилишина було несподіванкою затримання в Чехії, бо йому обіцяли зняти процедури, пов’язані з його міжнародним розшуком.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо "Свобода", зазначивши, що він сам прагнув роз’яснити свою позицію щодо порушеної проти нього справи владі та правоохоронцям.

"Я офіційно пішов у відпустку 2 серпня 2010 року. 5 серпня я виїхав на територію ФРН, знаходився у клініках Баден-Бадена. Хочу сказати, що я не тікав з України, як окремі представники колишньої-теперішньої влади у свій час в Росію чи в інші країни без паспорта і без віз… Я виїхав під своїм прізвищем, зі своїм паспортом. Офіційно є відмітка про вибуття з України, про приїзд у Кельн. Ніде не ховався", - сказав Данилишин

Екс-міністр зазначив, що коли навіть дізнався, що проти нього порушена справа, він неодноразово давав інтерв’ю ЗМІ і "шукав можливості пояснити свою позицію і українській владі, і правоохоронним органам – і така можливість випала".

"За попередньою домовленістю з українською стороною я був запрошений на територію посольства України в Празі 18 жовтня. Разом зі своїми адвокатами я прибув до посольства України в Празі. Знаходився там впродовж десь 6 годин", - розповів Данилишин.

"Питали мене по матеріалах справи. Питали мене по окремих положеннях, положення про закупівлю, яке було прийняте 17 жовтня 2008 року. Питали мене по матеріалах справи, яка пов’язана з закупкою для Міноборони України, Державного підприємства аеропорту "Бориспіль" і матеріалів, які стосуються порушених проти мене справ", - додав він.

"Після того, як ми вийшли з посольства, слідчий вивів нас і показав на мене папкою представникам чеської влади", - згадав Данилишин.

На уточнююче запитання, чи посол України нічого при цьому не сказав, екс-міністр відповів: "З послом України я в цей час не бачився. Я бачився із представником посольства. Я думаю, що ми вияснимо з часом, хто це, всі прізвища і все інше, і яким чином усе подальше відбувалося".

"Звичайно, це для мене була несподіванка (передача чехам). Я надіявся на те, що я дам відповідні свідчення, поясню свою позицію по даній справі, будуть зроблені відповідні дії, так як було мені обіцяно, по системі зняття…", - зізнався Данилишин.

"Мені обіцяли те, що будуть зняті навіть не звинувачення, а будуть зняті процедури, які пов’язані з міжнародним розшуком, і я зможу повернутися в Україну", - уточнив він.

"Я бачу, що такі дії нікому не були потрібні і сталося так, як сталося на території Чехії", - зазначив Данилишин.

На запитання, чи вважає він, що українська сторона його підвела, екс-міністр відповів: "Сталося те, що сталося. Я був затриманий чеською владою і відповідні місяці провів там, де провів".

Українська правда