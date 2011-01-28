КРУ каже, що Тимошенко наварила 140 мільйонів на цукрі

Державне підприємство Укрресурси у 2010 році закупляло цукор за завищеними цінами. Про це з посиланням на результати аудиту КРУ повідомляє прес-служба уряду.

Як пише Економічна правда, у лютому 2010 року Держкомрезерв доручив державному підприємству Укрресурси закупити цукор для поповнення запасів, витрачених на товарні інтервенції в кінці літа 2009 року.

Як йдеться в повідомленні прес-служби уряду, у той час Юлія Тимошенко ще була прем`єром.

"Тобто, з вересня 2009 року, коли було прийнято рішення про поповнення запасів, затягували, а після поразки Тимошенко терміново купили цукор, ціни на який у лютому саме були на піку", - йдеться в повідомленні.

Ця угода з українською компанією Hermes-Trade LLC була проведена на біржі, де раніше Укрресурси ніколи нічого не купували, і за ціною, що була вищою, що склалася на той момент на ринку: за 11 тис. гривень за тонну, в той час, як середня оптова ціна на цукор в Україні становила 8,5 тис. гривень за тонну, а тростинний цукор, наприклад, в Бразилії можна було купити вдвічі дешевше.

Та ж Hermes-Trade LLC у цей же час купувала тростинний цукор через Heritage Capital Investment за ціною 4,7 тис. гривень за тонну.

Сума контракту Укрресурсів з Hermes-Trade LLC склала 243 млн. гривень.

Тобто, збитки до державного бюджету тільки від завищення ціни склали від 55 до 140 млн. гривень.

"Незважаючи на те, що 243 млн. гривень були заплачені авансом, з приблизно 22 тис. тонн цукру за контрактом було поставлено всього 5 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на додаток до збитків, держава не отримала товару на суму 188 млн. гривень.