Турчинов: Партія регіонів має позбутися залежності від СПУ і КПУ

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що якщо Партія регіонів дотримується свого слова, то вона має вийти на голосування з необхідних для проведення виборів рішень незалежно від позиції Соціалістичної та Комуністичної партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після закінчення засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що сьогодні відбулось останнє засідання робочої групи і, на його думку, усіх напрацьованих і узгоджених групою рішень достатньо для прийняття рішень вже у парламенті.

За його словами, робоча група виконала свої головні функції. О.ТУРЧИНОВ сказав, що завтра відбудеться засідання за участю Президента та прем’єр-міністра, під час якого має бути поставлена крапка у переговорному процесі.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ, говорячи про позицію СПУ та КПУ, додав, що вона полягає у блокуванні позачергових виборів будь-яким чином. О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що затягування переговорного процесу призводить до того, що вибори можуть бути призначені на період розпалу відпускного сезону, що невигідно жодній політичній силі. Тому, за словами одного з лідерів БЮТ, завтра може бути названа або компромісна дата виборів, яка має бути не пізніше початку липня, або вони мають відбутися відповідно до указу Президента 24 червня.