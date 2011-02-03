Янукович: кого спіймають, той буде сидіти
Президент висловився про корупцію
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає кримінальне переслідування корупціонерів, незважаючи на посади, необхідною умовою модернізації України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтервю польським ЗМІ.
“Не можна модернізувати державу, не борючись із корупцією та не стараючись повернути авторитет права”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи закиди про політичні переслідування в Україні.
В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що до відповідальності за корупцію будуть притягуватися не лише представники колишньої влади, але й нинішні високопосадовці.
“Немає значення, хто попадеться на корупційних схемах. Ми не ділимо таких людей на своїх та чужих. Мине час, і ви переконаєтеся, що представники нинішньої влади не будуть йти дорогою корупції. Кого спіймають, той буде сидіти”, - сказав він.
Президент відзначив, що рішення у кожній справі буде приймати суд.
В.ЯНУКОВИЧ також сказав, що за часів свого прем’єрства не мав змоги ефективно боротися з корупцією та модернізувати державу.