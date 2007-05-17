Independent: Тоні Блер завдав серйозної дипломатичної образи Ющенку
Візит скасували останньої миті
Британський прем`єр-міністр Тоні Блер в останню хвилину скасував дводенний візит президента Ющенка до Британії, який мав початися 16 травня.
Як повідомляє британська газета «Індепендент», Даунінг-стріт, 10 повідомила українську сторону про відміну візиту пана Ющенка лише за день до його початку.
Посольство України в Британії пояснило відміну візиту, як сказав одного з дипломатів, «неминучими змінами в графіці британського прем`єра», повідомляє Обкомз посиланням на ВВС.
Тоні Блер зараз проводить свої останні на посаді прем`єра переговори з американським президентом Джорджем Бушем у Вашингтоні.
«Індепендент» стверджує, що візити до Сполучених Штатів згідно протоколу готуються заздалегідь, і називає ситуацію, що склалася, «серйозною дипломатичною образою».
На думку видання, цю образу доведеться залагоджувати з Україною наступному британському прем`єр-міністрові.