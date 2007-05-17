Independent: Тоні Блер завдав серйозної дипломатичної образи Ющенку

Британський прем`єр-міністр Тоні Блер в останню хвилину скасував дводенний візит президента Ющенка до Британії, який мав початися 16 травня.

Як повідомляє британська газета «Індепендент», Даунінг-стріт, 10 повідомила українську сторону про відміну візиту пана Ющенка лише за день до його початку.

Посольство України в Британії пояснило відміну візиту, як сказав одного з дипломатів, «неминучими змінами в графіці британського прем`єра», повідомляє Обкомз посиланням на ВВС.

Тоні Блер зараз проводить свої останні на посаді прем`єра переговори з американським президентом Джорджем Бушем у Вашингтоні.

«Індепендент» стверджує, що візити до Сполучених Штатів згідно протоколу готуються заздалегідь, і називає ситуацію, що склалася, «серйозною дипломатичною образою».

На думку видання, цю образу доведеться залагоджувати з Україною наступному британському прем`єр-міністрові.