Наша Україна пропонує альтернативні підходи до пенсійної реформи

Політична партія «Наша Україна» вважає, що урядовий законопроект про пенсійну реформу необхідно серйозно доопрацювати, оскільки він не спрямований на створення ефективної та справедливої системи пенсійного забезпечення громадян.

Про це йдеться у переданій УНІАН в заяві партії.

«Пенсійна псевдо-реформа від уряду суперечить інтересам українців», - наголошують у «Нашій Україні».

На думку партійців, замість усунення причин розбалансованості пенсійної системи, уряд пропонує заходи, що лише ускладнюють вимоги для отримання громадянами пенсії.

У партії вважають, що урядові ініціативи щодо підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення на 10 років нормативного трудового стажу не створюють об’єктивних передмов для наповнення бюджету Пенсійного фонду та пропорційного підвищення розміру пенсій громадян.

У заяві зазначається, що в держбюджеті на 2011 рік дефіцит Пенсійного фонду передбачений у сумі 17,75 млрд. грн. Водночас урядовим законопроектом передбачене скорочення дефіциту ПФУ за рахунок впровадження реформи тільки у сумі 1,7 млрд. грн.

“Розмір мінімальної пенсії на сьогодні становить 750 грн., а 8,5 мільйонів осіб з 13,7 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії на рівні прожиткового мінімуму. При цьому урядова реформа не містить механізмів для збільшення розміру пенсійного забезпечення цих громадян”, - вказують у партії.

Крім того, на думку членів «Нашої України», урядовий законопроект не ліквідує головних причин кризи чинної пенсійної системи.

По-перше, йдеться в заяві, зберігається надмірне податкове навантаження на фонд оплати праці. Нинішній розмір відрахувань – від 33% і більше – є непосильним для підприємств і спонукає роботодавців виплачувати частину зарплати «в конверті» або вдаватися до нелегального працевлаштування. Більшість працівників офіційно отримує мінімальну зарплату, через що в Пенсійний фонд здійснюється невисокий розмір відрахувань, а тому низьким є розмір пенсій.

По-друге, урядова реформа консервує існуючу соціальну несправедливість, за якої окремі категорії пенсіонерів, зокрема державні чиновники, отримують “захмарні” пенсії (на рівні 80% зарплати), тоді як решта громадян отримують пенсію на рівні близько 40% від зарплати. “Спецпенсіонери і надалі гарантовано отримуватимуть високі пенсії, що призначатимуться окремими законами, в той час як більшість громадян зможе сподіватись лише на мінімальну пенсію”, - зазначають у “Нашій Україні”.

Також у партії вважають, що урядова реформа відкладає запровадження накопичувальної системи на невизначений період до досягнення бездефіцитності бюджету ПФУ. Відрахування на персональні рахунки заплановано максимально в розмірі 7% від бази пенсійних відрахувань, тоді як більша частина пенсійних відрахувань – близько 28% - і на далі спрямовуватиметься до солідарної системи. Такий розподіл не дає шансів заробити на гідну пенсію за рахунок персональних накопичень, наголошують “нашоукраїнці”.

«З огляду на названі системні недоліки, «Наша Україна» вважає, що урядовий законопроект пенсійної реформи у цій редакції не повинен розглядатися у парламенті. Ми наполягаємо на доопрацюванні та широкому обговоренні урядових ініціатив з експертами та представниками громадськості», - підкреслюють в партії.

Разом із тим «Наша Україна» пропонує альтернативне бачення пенсійної реформи.

На думку партійців, пенсійна реформа в Україні має вирішити два головні завдання: гарантувати громадянам пенсійне забезпечення на рівні, який відповідає здійсненим пенсійним відрахуванням, та залучити тіньовий сектор до офіційної економіки.

Для цього необхідно реалізувати такі підходи до реформування: усі пенсійні виплати мають прямо залежати від обсягу сплачених внесків. Всі нетипові виплати мають здійснюватися за рахунок держбюджету, а не Пенсійного фонду. Солідарна система має гарантувати базовий рівень пенсійного забезпечення, а додаткові пенсійні виплати працівники мають отримувати через персоніфіковану накопичувальну систему. Наповнення солідарної системи має відбуватися за рахунок внесків роботодавців, а накопичувальної системи - через внески самих працівників. Відрахування до накопичувальної системи поступово мають перевищити відрахування до солідарної системи і стати основою для зростання пенсій.

«Реалізація реформи на основі цих підходів дасть змогу відновити фінансову стабільність пенсійної системи та збільшити рівень пенсійного забезпечення громадян», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону може бути відкликаний з парламенту для внесення змін.