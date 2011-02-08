Грач розказав, у чиїх руках гроші КПУ і хто заправляє мозком Симоненка

Народний депутат, колишній член Комуністичної партії України Леонід ГРАЧ стверджує, що всі фінансові потоки партії знаходяться в руках вузького кола людей, а партійними справами керує нова дружина Петра СИМОНЕНКА.

Про це він заявив в інтерв`ю «Обкому».

«Хочу ще раз сказати: коли фракція КПУ підставляла партію й своїми руками голосувала за те, що суперечило ідеологічним партійним установкам, - за все це члени фракції, в основній своїй масі, ні копійки не отримували. Зате із самого початку була така «могучая кучка», яка тримала в руках усі ці питання», - сказав він. За словами Л.ГРАЧА, спочатку цим займалися виключно П.СИМОНЕНКО і Адам МАРТИНЮК. «Потім АЛЕКСЄЄВ (депутат від КПУ Ігор АЛЕКСЄЄВ - УНІАН) доклав усіх зусиль для того, щоб МАРТИНЮКА посунути (і ми, на жаль, допомагали йому) з посади другого секретаря. Вони сьогодні МАРТИНЮКА і недолюблюють, і бояться, тому що МАРТИНЮК дуже багато знає. Дуже багато! Але потім у це крісло посадили АЛЕКСЄЄВА - і пішло-поїхало! Додайте ще БАБУРІНА, МАРМАЗОВА (обидва - депутати від КПУ - УНІАН) - ось вам і вся компанія, як називається, всі «банкіри», - зазначив Л.ГРАЧ. За його словами всі фінанси знаходяться в їхніх руках.

Говорячи про особисте життя лідера КПУ, Л.ГРАЧ зазначив, що знає, наскільки складно П.СИМОНЕНКУ давалося рішення одружитися вдруге. «Його політологи переконали, що ти, мовляв, більше виграєш у цьому, народ скаже: «Ось, молодець, не покинув жінку з дитиною!». До того, що в їхній сім`ї сталося, – я до цього ніякого відношення ніколи не мав і мати не хочу. Хоча я лише тепер можу всім сказати, що у нас у вигляді Оксани з`явилася маленька Рая Горбачова. Яка заправляє мозком Петра Миколайовича й партійними справами!», - сказав Л.ГРАЧ.