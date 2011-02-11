Янукович: якнайшвидша земельна реформа дасть змогу подолати корупцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що якнайшвидша земельна реформа дасть змогу покінчити з корупцією.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента, глава держави сказав у Херсоні, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Відповідаючи на запитання щодо земельної реформи в Україні, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості її якнайшвидшого проведення. “Зараз ситуація така: корупція досягла всіх можливих вершин в земельному питанні практично в усіх регіонах України. Її треба припинити, треба припинити розкрадання української землі. Треба реформу продовжувати і врешті-решт закінчити”, - сказав він.

За його словами, у цій сфері треба встановити такі правила та закони, щоб хто б не був власником землі, використовував її ефективно. Він зазначив, що серед важливих питань є використання землі сільгосппризначення. “Це - одне з головних питань, яке дасть можливість навести лад в країні - щоб сільськогосподарська земля вже була у ефективного власника”, - додав він.

При цьому наголосив, що земельна реформа “не тільки назріла, а давно перезріла”, вважає глава держави. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що це питання обов’язково має пройти громадське обговорення.