Київська облрада не могла припинити повноваження ОДА

Київська обласна рада не могла припинити повноваження облдержадміністрації, оскільки вони закріплені за нею державою.

Так в інтерв’ю УНІАН голова Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК прокоментував постанову Київської облради про призупинення дії рішення облради від 12 червня 2002 року про делегування повноважень обласній державній адміністрації. (Є.ЖОВТЯК перебуває на лікарняному в одній з клінік міста - УНІАН).

За словами губернатора, Київська облрада прийняла непродумане та абсурдне рішення.

Є.ЖОВТЯК повідомив, що йому важко давати оцінку рішенню облради, яке, «судячи з усього, приймалось дуже поспішно». Про останнє, на його думку, зокрема, свідчить те, що депутатам навіть не було роздано проекту постанови, а також те, що голосування йшло «з голосу». І в постанові, наскільки Є.ЖОВТЯК поінформований, не було чітко вказано, які саме повноваження призупиняються.

За словами Є.ЖОВТЯКА, представникам облдержадміністрації, які звернулись з проханням отримати постанову, щоб ознайомитися з нею, було повідомлено, що вони отримають її протягом двох тижнів.

«Наскільки я можу судити, не маючи змоги бачити документ, мова йде про повноваження, які раніше справді делегувались радами адміністраціям, згідно із законодавством про місцеве самоврядування», - зазначив Є.ЖОВТЯК.

Однак, після прийняття нової Конституції чимало з цих повноважень різноманітними законами та підзаконними актами були державою закріплені безпосередньо за адміністраціями. Тобто, зауважив Є.ЖОВТЯК, тепер це вже не делеговані радами, а, за визначенням, повноцінно належні адміністраціям повноваження.

«Тому можна сказати, що обласна рада призупинила те, що їй не належить», - заявив голова Київської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня депутати Київської обласної ради прийняли рішення про призупинення дії рішення облради від 12 червня 2002 року про делегування повноважень обласній державній адміністрації. Як повідомив голова облради Володимир МАЙБОЖЕНКО, це рішення прийнято з метою з’ясування дійсного стану справ у соціально-економічному розвитку області. Дане рішення не поширюється на здійснення облдержадміністрацією бюджетних заходів.

На думку депутатів від фракцій Української народної партії та „Нашої України”, рішення сесії про призупинення дії попереднього рішення про делегування повноважень обласній державній адміністрації суперечить чинному законодавству і спричиняє правову колізію.