Онопенко: Україна - чемпіон з утримання під арештом як запобіжного заходу

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що останнім часом суди несправедливо застосовують до підозрюваних арешт як запобіжний захід.

Про це В.ОНОПЕНКО заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Поки немає вироку суду, поки не встановлено, що хтось скоїв злочин, діє презумпція невинуватості. У нас в Україні найвищий рівень утримання під арештом як запобіжного заходу. Не взяття на поруки, не застави. Я ще депутатом у 2002 році вніс законопроект про те, що арештовувати, утримувати за гратами потрібно тільки тих, хто є небезпечний для суспільства", - сказав В.ОНОПЕНКО.

На його думку, влада також використовує вибірковий підхід і в боротьбі з корупцією у судовій системі.

"Після виступу Президента на останньому З’їзді суддів про те, що страшне твориться із землею у Києві я вношу подання про звільнення судді Шевченківського суду Києва, не буду називати прізвища, і кілька місяців її не звільняють. Тому я думаю, що є певний вибірковий підхід – одного можуть швидко звільнити, а іншого, може, й ніколи не звільнять з посади", - сказав В.ОНОПЕНКО.