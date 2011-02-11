Лавринович: Венеціанська комісія хоче від України то, чого немає в Європі

Рекомендації Венеціанської комісії для України, які містять непогано обгрунтований теоретичний характер, іноді не мають свого втілення в жодній з країн, що входять до складу Євросоюзу.

Як повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв‘ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна», номер якого вийде друком 12 лютого.

«Не мають такої практики взагалі, проте нам рекомендують», - зазначив міністр, коментуючи висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, у висновках комісії з кожним роком збільшується політична складова. Ця обставина, за його словами, також не може не бентежити.

О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що практика механічного «вмонтовування» в українські закони рекомендацій, навіть такої поважної структури як Венеціанська комісія, є хибною.

«Інколи це дає зворотній від бажаного ефект», - наголосив він.