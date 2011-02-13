«Кримінальний сленг» Януковича виявився давнім єврейським словом?

Народний депутат від НУ-НС Геннадій Москаль розповів, що слово "шлепер", яке вжив президент Віктор Янукович, відоме не тільки у кримінальному середовищі, але й дуже поширене серед єврейської громади, передає ТСН.

"Оскільки я народився у Чернівцях, то це слово мені знайоме. Шльопер - це єврей, який не успадковує традицій не пити, не курити, веде себе не як інші євреї громади. Євреїв тут сприймають як роботящих, гарних лікарів. А шльопер - виняток. Єврей, який не вдався. Російською - це "разгильдяи", - розповів Москваль.

Він вважає, що трактувати це слово як "вагонний злодій" (з кримінального сленгу; саме так його інтерпретували журналісти) було би помилкою.

"Шльопер - старий єврейський вираз. Спитайте кого хочете на Буковині. Тут це часто використовують. Навіть в українських селах кажуть: "Та, це вже шльопер! Не господар. Спився та згулявся", - зауважив Москаль.

Його думку підтримала президент громадської організації "Українська незалежна рада єврейських жінок" Елеонора Гройсман.

"Зауважу, що це слово широко поширене і в некримінальному середовищі. Єврейські бабусі, які традиційно розмовляють на ідиш, зверталися до своїх дітей і онуків, якщо ті не стежили за собою, за своїм зовнішнім виглядом і внутрішнім станом: "Що ти ходиш як шлепери?" У єврейському середовищі Україні це слово часто вживали у значенні "неакуратний, розхлябаний, неорганізований, недбало одягнений", - пояснила Гройсман.

Нагадаємо, президент Віктор Янукович на розширеному засіданні Комітету з економічних реформ у Херсоні порівняв своїх попередників зі "шлеперами". У словнику злодійського жаргону це слово трактується як "вагонний злодій", тобто той, хто обкрадає пасажирів у поїздах.