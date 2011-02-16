Влада й опозиція знайшли спосіб подружитися

У Верховній Раді України створено міжфракційне об’єднання «Здорова та спортивна Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив під час сьогоднішнього пленарного засідання заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Співголовами об’єднання обрано М.ТОМЕНКА і Віктора КОРЖА (фракція Партії регіонів), а до його складу ввійшли депутати з усіх фракцій.

У той же час М.ТОМЕНКО не уточнив кількість депутатів, які увійшли до цього об’єднання, зазначивши при цьому, що воно відкрите для співпраці з усіма. Він також додав, що метою створення є підтримка здорового способу життя серед української молоді, сприяння розвитку в Україні туризму, фізичної культури, спорту.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, об’єднання бере на себе відповідальність за розробку спільних законопроектів у сфері спорту, туризму та молодіжної політики.